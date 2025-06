Berlino 2 | il ritorno del Professore le prime immagini dal set quando esce su Netflix

Berlino 2: Il ritorno del Professore sta prendendo forma! Dopo l’entusiasmante conferma di Netflix e le prime immagini dal set, i fan sono in trepidante attesa di scoprire cosa riserveranno questa nuova avventura e lo spin-off de La casa di carta. Con il countdown ormai avviato, le anticipazioni promettono un ritorno esplosivo che rivoluzionerà ancora una volta il modo di vivere il crimine. Restate sintonizzati, perché molte novità sono in arrivo...

Era gennaio 2025 quando Netflix annunciava l'inizio delle riprese della seconda stagione di Berlino e febbraio 2024 quando la piattaforma di streaming annunciava il rinnovo dello spinoff de La casa di carta per una seconda stagione. Ora, però, un po' di tempo è passato e ci sono molte novità in. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Berlino 2: il ritorno del "Professore", le prime immagini dal set, quando esce su Netflix

In questa notizia si parla di: netflix - berlino - ritorno - professore

Il rifugio atomico: la nuova serie Netflix dal creatore di Berlino e La casa di carta, trama e quando esce - Preparati a immergerti in "Il Rifugio Atomico", la nuova attesissima serie Netflix creata da Álex Pina, mente geniale dietro a successi come "La Casa di Carta" e "Berlino".

MOMENTO DI ATTENZIONE Álvaro Morte farà un'apparizione speciale nella seconda stagione di Berlino!!! Vai su Facebook

Berlino 2, torna il Professore: Álvaro Morte riprenderà il ruolo de La casa di carta nello spin-off; La Casa di Carta non è finita: Netflix riporta in scena il Professore. E no, non è un sogno; Berlino 2, partono le riprese dello spin-off de La Casa di Carta: il primo ciak in Spagna.

Berlino 2, torna il Professore: Álvaro Morte riprenderà il ruolo de La casa di carta nello spin-off - Álvaro Morte, l'attore che ha reso iconico il personaggio di Sergio Marquina - Scrive msn.com

Álvaro Morte torna nei panni del Professore in Berlino 2: tutte le novità sullo spin-off di La casa di carta - Álvaro Morte torna a vestire i panni del Professore in un'apparizione speciale nella seconda stagione di Berlino, attualmente in produzione a Peñíscola e altre location spagnole. Come scrive ecodelcinema.com