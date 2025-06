Bergomi | Mi ha sorpreso il no di Fabregas all’Inter non mi aspettavo questo dal Como Su Chivu…

Beppe Bergomi si è trovato a commentare un retroscena sorprendente: il no di Fabregas all'Inter. Un rifiuto che nessuno si aspettava, soprattutto considerando le voci e le aspettative che circolavano. La decisione del campione spagnolo ha lasciato tutti stupiti, anche i tifosi più appassionati. Ma cosa ha portato Fabregas a questa scelta? Scopriamolo insieme, perché dietro ogni rifiuto si nasconde una storia intrigante…

Le parole di Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter, sul rifiuto di Cesc Fabregas di diventare il nuovo allenatore nerazzurro. Beppe Bergomi ha parlato a La Provincia di Como del rifiuto di Cesc Fabregas di diventare il nuovo allenatore dell’ Inter. SI ASPETTAVA IL NO? – «Francamente no. A un certo punto ho pensato che ci andasse. Non è semplice dire no all’Inter. Bisognerebbe essere all’interno per capire. Non me la sento. Diciamo che se avesse voluto dare la svolta alla trattativa, avrebbe dovuto farlo lui. Alla fine non ha dato la spallata decisiva. Il perché, lo sa solo lui. Lui è molto bravo, è giovane, e sono sicuro che avrà tante altre chances in carriera. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bergomi: «Mi ha sorpreso il no di Fabregas all’Inter, non mi aspettavo questo dal Como. Su Chivu…»

In questa notizia si parla di: fabregas - bergomi - inter - sorpreso

Il Napoli vince lo scudetto, Inigo Martinez decide di intervenire con uno sfottò all'Inter, ma i tifosi nerazzurri lo zittiscono in un attimo Tra l'altro il difensore del Barca al quale brucia ancora sarebbe potuto giocare proprio nell'Inter: per saperne di più leggete il Vai su Facebook

Bergomi: Non mi aspettavo il no di Fabregas. Dirigenti Inter sorpresi dal livore tra comaschi e nerazzurri; Da Ronaldo a Vieri, da Recoba a Pirlo: tanti ex Inter alla festa a sorpresa per Moratti. Assenti Conceiçao e Ibra; Napoli, arriva il Como e Fabregas-Strefezza ricevono una bellissima sorpresa! | FOTO CN24.

Bergomi: “Inter voleva Fabregas, non ha dato spallata. Livore Como, mi hanno detto che…” - Beppe Bergomi, intervistato da La Provincia di Como, è tornato sul no del Como per Fabregas all'Inter. fcinter1908.it scrive

Bergomi: "Non mi aspettavo il no di Fabregas. Dirigenti Inter sorpresi dal livore tra comaschi e nerazzurri" - Intervistato dal quotidiano La Provincia di Como, Beppe Bergomi commenta il niet pronunciato da Cesc Fabregas all'Inter e la conseguente decisione di restare alla guida del Como: "Se ... Scrive msn.com