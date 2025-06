Bergamo Casa Doris accoglie la famiglia di Gaza | Fuggiti dall’inferno

A Bergamo, Casa Doris si apre con calore per accogliere una famiglia di Gaza scampata all'inferno della guerra. Lunedì 16 giugno, un momento di speranza: il papà e sei fratellini trovano rifugio nella struttura di Caritas e Fondazione Angelo Custode, dopo aver perso tutto in un bombardamento. Un gesto che rinnova il valore della solidarietà e della vicinanza umana in tempi di crisi.

L’EMERGENZA. Lunedì 16 giugno l’arrivo del papĂ e dei sei fratellini nella struttura di Caritas e Fondazione Angelo Custode: «Alloggiavamo in una scuola, ma l’hanno bombardata». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, Casa Doris accoglie la famiglia di Gaza: «Fuggiti dall’inferno»

