Beretta e Lucci condannati a 10 anni

Un’ombra inquietante si staglia sul calcio italiano: Beretta e Lucci, condannati a dieci anni, sono coinvolti nell’inchiesta «Doppia Curva», che ha smascherato un’associazione a delinquere. Il capitano ultrà del Milan è stato riconosciuto colpevole di aver orchestrato il tentato omicidio di Enzo Anghinelli. Un capitolo oscuro nella storia dello sport che apre nuovi interrogativi sulla violenza nel calcio. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa intricata vicenda.

Inchiesta «Doppia Curva», riconosciuta l’associazione a delinquere. Il capo ultrà del Milan colpevole di essere il mandante del tentato omicidio di Enzo Anghinelli. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Beretta e Lucci condannati a 10 anni

'Ndrangheta, le curve di San Siro come “milizie private”: chiesti 10 anni per Lucci e 9 per Beretta - Le curve di San Siro, tra aiuole e tifosi, nascondono un lato oscuro: è emerso nel processo un ruolo di "milizie private" delle ultrà dell'Inter e del Milan.

