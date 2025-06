Bentivoglio incidente all’ingresso dell’Interporto | grave un motociclista di 23 anni

Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio all’ingresso dell’Interporto di Bologna, a Bentivoglio, coinvolgendo un’automobile, un camion e una moto. La collisione ha causato conseguenze serie, con particolare preoccupazione per un motociclista di 23 anni che si trova in condizioni critiche. La scena ha suscitato grande commozione tra i residenti e le autorità, che stanno lavorando per chiarire le cause di questo terribile scontro.

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 giugno, poco dopo le 15, all’intersezione stradale di Santa Maria in Duno, all’ingresso dell’Interporto di Bologna, nel territorio comunale di Bentivoglio. Lo scontro ha coinvolto tre veicoli: un’automobile, un camion e una moto. Ad. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Bentivoglio, incidente all’ingresso dell’Interporto: grave un motociclista di 23 anni

