Beni confiscati gestione affidata ad Agrorinasce Il sindaco Marrandino | C' è bisogno di una marcia in più

Finalmente, il destino dei beni confiscati a Castel Volturno cambia passo: Agrorinasce ne assumerà la gestione, portando nuova speranza e rinascita al territorio. Dopo il via libera della Corte dei Conti e con il piano di riequilibrio finanziario in corso, siamo all'ultima tappa per definire un futuro più stabile e prospero. È un momento cruciale che segna una svolta decisiva nell’amministrazione locale e nel riscatto civico di Castel Volturno.

Finalmente la mole di beni confiscati sul territorio di Castel Volturno sarà affidata ad Agrorinasce che si farà carico della loro gestione dopo il vaglio della Corte dei Conti essendo l'ente in una situazione di piano di riequilibrio finanziario. "Siamo all'ultima tappa per definire. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Beni confiscati, gestione affidata ad Agrorinasce. Il sindaco Marrandino: "C'è bisogno di una marcia in più"

