Benevento prima per costo del caffè Mastella | Troppo alto di fronte alle carenze nei servizi

Benevento si aggiudica il primato del costo del caffè, toccando i 1,49 euro, ben oltre la media nazionale. Un dato che ha acceso il dibattito tra cittadini, esercenti e il sindaco Mastella, evidenziando le tensioni tra prezzi elevati e carenze nei servizi pubblici. Mentre il primato fa discutere, resta aperta la domanda: questa disparità può essere affrontata per migliorare la qualità della vita in città?

Tempo di lettura: 2 minuti Un primato poco lusinghiero, un’analisi di Fipe Confcommercio apparsa sui quotidiani e sulle televisioni nazionali che porta Benevento in vetta alla classifica delle città per quanto riguarda il costo del caffè: 1,49 euro. Primi davanti a Bolzano, Torino, Perugia e Catanzaro. Un dato che, ovviamente, ha scatenato il botta e risposta, specie sui social tra esercenti, fruitori e sindaco Mastella. L’ inaugurazione dell’ecopunto in Contrada San Vitale è stata anche l’occasione per chiedere un commento al primo cittadino che non le ha mandate a dire. “ Ho letto anche io e mi stanno arrivando tante chiamate in merito alla questione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it