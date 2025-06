Benevento eravamo quattro amici all’Imbriani | allenamento per pochi intimi battaglia legale con i dissidenti

In un clima di tensione crescente, Benevento si prepara a una vera battaglia legale con i dissidenti che hanno scelto di partire in autonomia. La disputa, più che una semplice divergenza, mette in evidenza uno scontro di nervi tra il club e i suoi attori interni, mentre si cerca di risolvere la questione secondo le norme vigenti. Un duello che potrebbe ridisegnare gli equilibri all’interno del sodalizio giallorosso, con effetti ancora da definire.

E' una guerra di nervi quella che si prospetta tra il Benevento e gli undici dissidenti che da ieri hanno deciso di andare in maniera autonoma in ferie dopo quelle già "godute" nelle settimane scorse secondo il cronoprogramma stabilito dal sodalizio di via Santa Colomba. La questione è più semplice di quello che potrebbe apparire: il club giallorosso, a conti fatti un normale datore di lavoro, si è rifatto all'art. 18 (punto 3) del contratto collettivo che recita: " La scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta alla Società , che decide in relazione alle esigenze dell'attività sportiva".

