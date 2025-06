Benedetta Parodi e Fabio Caressa a L’amore è cieco Italia su Netflix | Al fianco delle coppie in questo viaggio con i nostri 25 anni di matrimonio

Benedetta Parodi e Fabio Caressa si preparano a conquistare Netflix con un emozionante viaggio nel cuore delle relazioni, celebrando 25 anni di matrimonio e l’amore che supera ogni ostacolo. Dopo aver lasciato il suo ruolo in “Bake Off Italia”, Benedetta si lancia in questa nuova avventura televisiva al fianco di Fabio, portando sullo schermo un format cult pronto a sfidare i confini del cuore. Preparati a scoprire se il vero amore può davvero vedere oltre...

Milano, 17 giugno 2025 – Nuova avventura tv (questa volta in coppia) per Benedetta Parodi, che ha da poco chiuso la sua lunga esperienza dietro il bancone di “ Bake Off Italia” (dopo 12 stagioni alla conduzione è subentrata Brenda Lodigiani). Benedetta Parodi insieme a Fabio Caressa saranno alla guida di un prodotto cult della piattaforma Netflix, cioè “ L’amore è cieco”. Il format “Love is blind” è andato in onda in diverse edizioni internazionali: da quella “pioniera” negli States a quelle europee (di quella svedese è da poco andata in scena la seconda stagione) passando per la versione giapponese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it