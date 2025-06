Ben Saul | Come dopo l’11 settembre il diritto alla difesa è usato in modo abusivo

Ben Saul denuncia come, dopo l’11 settembre, il diritto alla difesa sia stato spesso usato in modo abusivo, alimentando tensioni e ingiustizie. Il relatore speciale ONU sull’antiterrorismo sottolinea come Israele faccia propaganda in Occidente, mentre la vera pace si otterrà con una Palestina libera. Tra ambiguità e strategie geopolitiche, le sorti della regione rimangono complesse e da seguire con attenzione.

Il relatore speciale Onu sull’antiterrorismo: «Israele fa propaganda in Occidente. La violenza politica cesserà con la Palestina libera. Trump ambiguo sull’Iran». 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Ben Saul: “Come dopo l’11 settembre, il diritto alla difesa è usato in modo abusivo”

