Belve Crime perché non va in onda oggi martedì 17 giugno 2025 | il motivo

Belve Crime, il nuovo spin-off di Francesca Fagnani, non andrà in onda questa sera su Rai 2, lasciando gli spettatori senza la seconda puntata tanto attesa. La scelta è semplice: il programma prevedeva solo un episodio, trasmesso con successo lo scorso 10 giugno. Ma non temete: la prima puntata ha già lasciato il segno, e chissà cosa riserveranno le prossime produzioni. Restate sintonizzati per tutte le novità!

Chi si aspettava una seconda puntata di Belve Crime rimarrà deluso nello scoprire che lo spin off della trasmissione di Francesca Fagnani non va in onda su Rai 2 nella prima serata di oggi, martedì 17 giugno 2025. Il motivo della mancata messa in onda è molto semplice: il programma non prevedeva altre puntate oltre a quella trasmessa lo scorso 10 giugno, che peraltro si è rivelata un successo. La prima e unica puntata della trasmissione, infatti, ha raccolto 1 milione e 101mila spettatori, pari al 10,7% di share. In queste ultime ore si è parlato di un ipotetico slittamento del programma per via della partita della nazionale di calcio Under 21: tuttavia, come detto, non era prevista nessuna seconda puntata. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Belve Crime perché non va in onda oggi, martedì 17 giugno 2025: il motivo

