Belve Crime non va in onda stasera | svelato il motivo Quando torna

Belve Crime, il popolare programma di Francesca Fagnani, salta stasera su Rai2. Dopo un debutto da record con oltre 1,5 milioni di telespettatori e interviste esclusive, i fan dovranno pazientare un po’ di più: la pausa è dovuta a motivi tecnici e organizzativi. Ma non temete: il ritorno è imminente e imperdibile, perché le storie più sconvolgenti sono solo all’inizio. Restate sintonizzati, perché presto torneranno le emozioni forti!

Questa sera, martedì 17 giugno, niente Belve Crime su Rai2. Gli affezionati del programma di Francesca Fagnani dovranno attendere, dopo l'entusiasmante debutto della scorsa settimana che ha tenuto incollati alla tv milioni di italiani. Il primo episodio, andato in onda il 10 giugno, ha registrato ascolti straordinari grazie all'intervista esclusiva a Massimo Bossetti. Il programma ha conquistato 1,57 milioni di telespettatori, generando un'incredibile attenzione mediatica. Tuttavia, questa settimana, nessun appuntamento in programma: la Direzione Intrattenimento Prime Time di Rai2 ha chiarito la situazione.

Belve Crime: cosa sappiamo del nuovo programma di Francesca Fagnani - Dopo il successo di "Belve", Francesca Fagnani torna su Rai 2 con "Belve Crime", un nuova emozionante serie che approfondisce i casi di cronaca nera attraverso interviste esclusive e dialoghi senza filtri.

