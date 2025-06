Belve Crime la produzione smentisce Corona | Nessun compenso per Bossetti

In un clima di polemiche e gossip, la produzione di 'Belve Crime' chiarisce una volta per tutte: Massimo Bossetti non ha ricevuto alcun compenso per la sua intervista con Francesca Fagnani. Dopo le accuse di Fabrizio Corona, Fremantle ribadisce l'integrità del proprio operato, sottolineando come la trasmissione abbia rispettato le norme e i principi etici. La trasparenza resta fondamentale per tutelare il rispetto e la verità nei media.

(Adnkronos) – Per l'intervista di Francesca Fagnani andata in onda a 'Belve Crime' non è stato pagato alcun compenso a Massimo Bossetti, detenuto nel carcere di Bollate per scontare l'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Lo sottolinea in una nota Fremantle, che coproduce la trasmissione di Rai2, dopo che Fabrizio Corona sui social aveva insinuato . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: belve - crime - compenso - produzione

Belve Crime: cosa sappiamo del nuovo programma di Francesca Fagnani - Dopo il successo di "Belve", Francesca Fagnani torna su Rai 2 con "Belve Crime", un nuova emozionante serie che approfondisce i casi di cronaca nera attraverso interviste esclusive e dialoghi senza filtri.

Con 1.570.000 spettatori con il 12,4% di share. Supera tutte le reti e vince la serata. Pareri su questa intervista? Insta: https://www.instagram.com/ilmenestrelloh/ #belve #BelveCrime #menelove Vai su Facebook

Bossetti pagato per 'Belve Crime'? La risposta della produzione a Corona; Quanto guadagnano gli ospiti di Belve? Tra cachet top secret, smentite e trattative; Francesca Fagnani e Fremantle rispondono a Fabrizio Corona: «Bossetti pagato per partecipare a Belve? Non è vero.

Belve Crime, la produzione smentisce Corona: "Nessun compenso per Bossetti" - Per l'intervista di Francesca Fagnani andata in onda a 'Belve Crime' non è stato pagato alcun compenso a Massimo Bossetti, detenuto nel carcere di Bollate per scontare l'ergastolo per l' ... Come scrive msn.com

Belve Crime salta per L'Under 21, intanto è polemica sul presunto pagamento a Massimo Bossetti. Quando torna in onda - off di Francesca Fagnani che ha debuttato con ottimi ascolti (12,4% di share) lo scorso 10 giugno. Si legge su leggo.it