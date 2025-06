Belve Crime | il cambiamento di palinsesto del 17 giugno 2025

Il 17 giugno 2025, Belve Crime si prende una pausa, facendo spazio a un evento imperdibile: il match Spagna vs Italia. Una giornata all'insegna dell’adrenalina e delle emozioni sportive, che rivoluziona il palinsesto abituale. Scopri tutte le novità e i dettagli di questa straordinaria programmazione su Donne Magazine, perché ogni giorno può riservare sorprese sorprendenti!

Belve Crime: cosa sappiamo del nuovo programma di Francesca Fagnani - Dopo il successo di "Belve", Francesca Fagnani torna su Rai 2 con "Belve Crime", un nuova emozionante serie che approfondisce i casi di cronaca nera attraverso interviste esclusive e dialoghi senza filtri.

Ieri sera su Rai2 è andato in onda Belve Crime, lo spin-off del celebre programma di Francesca Fagnani, con una puntata che ha fatto discutere. Tra gli ospiti c’è Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Dal carcere di Boll Vai su Facebook

Belve Crime non va in onda stasera 17 giugno: quando torna Fagnani; Belve Crime salta per L'Under 21, intanto è polemica sul presunto pagamento a Massimo Bossetti. Quando torna i; Fabrizio Corona dichiara che Bossetti è stato pagato per l'intervista con la Fagnani: scopri perché Belve Crime non va in onda.

Cambio di palinsesto: Belve Crime slitta per la diretta di Spagna vs Italia agli Europei Under 21 - Italia degli Europei Under 21, suscitando delusione tra i fan del programma condotto da Francesca Fagnani. ecodelcinema.com scrive

Nessuno stop a Belve Crime stasera su Rai 2: il programma di Fagnani prevedeva puntata unica, ecco quando tornerà - Nessuno stop a Belve Crime su Rai 2 previsto per stasera 17 giugno, come scritto da diversi quotidiani con un calendario fittizio per le prossime settimane ... Lo riporta fanpage.it