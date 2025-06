Belve Crime Corona punge Fagnani | Bossetti pagato La replica della giornalista

Fabrizio Corona non perde occasione per scuotere il mondo dello spettacolo e del gossip, questa volta puntando il dito contro Francesca Fagnani e la produzione di Belve Crime. L’ex re dei paparazzi ha svelato retroscena sorprendenti sulla partecipazione di Massimo Bossetti, accusando un pagamento troppo elevato per un’intervista che sta facendo discutere. La replica della giornalista non si è fatta attendere, alimentando un dibattito acceso su etica e trasparenza nel mondo televisivo.

Fabrizio Corona punge Francesca Fagnani sulla partecipazione di Massimo Bossetti a Belve Crime e la giornalista replica. L'ex re dei paparazzi ha infatti dedicato una puntata di Falsissimo proprio all'ex muratore detenuto nel carcere di Bollate per l'omicidio di Yara Gambirasio. In particolare Corona ha accusato la produzione di Belve Crime di aver pagato una cifra altissima a Bossetti per rilasciare l'intervista alla Fagnani. L'accusa di Fabrizio Corona a Belve Crime. Il tema dell'ultima puntata di Falsissimo, il podcast di Fabrizio Corona, è stata proprio l'intervista fatta da Francesca Fagnani a Massimo Bossetti durante la prima puntata di Belve Crime.

