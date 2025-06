Belotti rovina tutto al Mondiale per Club | espulso dopo mezz’ora per una sciocchezza è incredulo

Un episodio dai toni amari scuote il mondo del calcio: Belotti, protagonista inatteso, rovina tutto al mondiale per club con un’espulsione controversa. Entrato in campo nella ripresa, il suo gesto sfortunato cambia le sorti della partita tra Benfica e Boca Juniors, conclusasi 2-2 e segnata da tre cartellini rossi. Cosa è successo realmente? Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che ha acceso il dibattito tra tifosi e analisti.

Belotti entra nella ripresa e viene espulso al 72’ per un fallo alla testa: il VAR corregge il giallo iniziale. Tra Benfica e Boca finisce 2-2. Tre i cartellini rossi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

