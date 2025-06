Belotti esordio disastroso al Mondiale per Club | espulso in Benfica-Boca Juniors

Belotti ha vissuto un esordio amaro al Mondiale per Club con il Benfica: un'entrata sfortunata e una decisione severa che hanno segnato il suo debutto internazionale in modo negativo. L’episodio ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, lasciando aperti molti interrogativi sulla sua capacità di reagire alle difficoltà . Ora, più che mai, il centravanti italiano deve rimboccarsi le maniche e dimostrare il suo valore in campo.

L’avventura di Andrea Belotti al Mondiale per Club con la maglia del Benfica è cominciata in modo disastroso. Il centravanti italiano, entrato all’inizio del secondo tempo della sfida contro il Boca Juniors, si è beccato un cartellino rosso al 72esimo. Espulsione giusta, per un intervento scomposto di Belotti che – seppur involontariamente – è arrivato a colpire con i tacchetti la nuca del difensore avversario, Ayrton Costa. Un fallo senza senso, che ha stroncato le ambizioni di rimonta del Benfica: alla fine i portoghesi hanno acciuffato il pareggio grazie a un gol di Otamendi all’84esimo, fissando il punteggio sul 2 a 2. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Belotti, esordio disastroso al Mondiale per Club: espulso in Benfica-Boca Juniors

In questa notizia si parla di: belotti - disastroso - mondiale - club

Nazionale, è una crisi senza precedenti ? C’è il rischio che il nostro girone di qualificazione al Mondiale sia finito prima di cominciare. La Nazionale vista ieri a Oslo è stata imbarazzante ed è lecito dubitare di tutto, aspettarsi il peggio del peggio. Questi si Vai su Facebook

Boca ripreso dagli argentini Di Maria e Otamendi. Rosso a Belotti, ma il Benfica strappa il 2-2; Ex Palermo, serata nera per Belotti: espulsione al Mondiale per club; Furia Benfica sugli arbitri: esposti a FIFA e UEFA e stop alla Nazionale al Da Luz.

Belotti rovina tutto al Mondiale per Club: espulso dopo mezz’ora per una sciocchezza, è incredulo - Belotti entra nella ripresa e viene espulso al 72’ per un fallo alla testa: il VAR corregge il giallo iniziale ... Riporta fanpage.it

Belotti, esordio con rosso al Mondiale per club: espulso dopo 25 minuti - L'ex attaccante e capitano del Toro, infatti, nella notte è sceso in campo con il suo ... Secondo torinogranata.it