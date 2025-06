Bella Vista Social Fest alla scoperta della Valdinievole tra sport musica e sapori

Preparati a scoprire la magia della Valdinievole con Bella Vista Social Fest, un evento che unisce sport, musica e sapori autentici in un contesto naturale unico. Tra tradizione e innovazione, questa festa invita a riscoprire l’armonia tra velocità e lentezza, individualità e comunità . Dal 3 al 6 luglio nel suggestivo Parco Ox di Buggiano, quattro giorni di emozioni ti aspettano per vivere un’esperienza indimenticabile tra cultura, natura e convivialità .

Pistoia, 17 giugno 2025 - Velocità e lentezza, progresso e tradizione, individualità e comunità : trovare armonia in un mondo accelerato è il tema dell’edizione 2025 di Bella Vista Social Fest, rassegna pistoiese all’insegna del gusto, della natura, della musica e dello stare insieme. Siamo nel Parco Ox Centro Giovani di Buggiano, tra i più antichi borghi della Valdinievole, dove da giovedì 3 a domenica 6 luglio vi aspettano quattro giorni di camminate e biciclettate sui colli, delizie da gustare, musica dal vivo, incontri e tante altre iniziative. Novità di quest’anno lo spazio On Air animato da noti podcaster, pronti a raccogliere commenti e idee del pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bella Vista Social Fest, alla scoperta della Valdinievole tra sport, musica e sapori

In questa notizia si parla di: bella - vista - social - fest

Star Wars, per gli abiti di Padmé la costumista ha nascosto in bella vista citazioni storiche e artistiche - Nella trilogia prequel di Star Wars, i costumi di Padmé Amidala, creati dalla talentuosa costumista Trisha Biggar, raccontano una storia ricca di riferimenti storici e culturali.

Dal 3 al 6 luglio 2025 Borgo a Buggiano, Buggiano Castello e Colle di Buggiano si animeranno con un ricco calendario di eventi a marchio e ! • 3 - 6 luglio giugno Bella vista Social Fest • 4 luglio Vai su Facebook

Bella Vista Social Fest, alla scoperta della Valdinievole tra sport, musica e sapori; Festival della tv: Stati Uniti d'Europa > Cultura & Cinema in Langa e Roero - Piemonte Eventi; Festa Bologna: domenica sfilata in pullman per il trionfo in Coppa Italia.

Bella Vista Social Fest, alla scoperta della Valdinievole tra sport, musica e sapori - Novità di quest’anno lo spazio On Air animato da noti podcaster, pronti a raccogliere commenti e idee del pubblico. Riporta lanazione.it

Bellavista Social Fest 2019, tre giorni di musica a ingresso libero - Torna Sgranar per Colli e torna il Bellavista Social Fest, appendice musicale della tre giorni dedicata a territorio, buon cibo, storia, arte e tradizioni, da venerdì 31 maggio a domenica 2 ... Si legge su nove.firenze.it