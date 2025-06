Beko la vertenza va in trasferta Lavoratori accolti a San Galgano

La battaglia dei lavoratori Beko si sposta a San Galgano, nel cuore di Chiusdino, portando la loro voce in un luogo simbolo di spiritualità e comunità. Questo trasferimento in provincia testimonia l’importanza di mantenere alta l’attenzione su una vicenda che coinvolge 299 dipendenti dello stabilimento di Siena. Un momento di solidarietà e confronto nel quale la lotta si intreccia con il contesto locale, rafforzando la determinazione dei lavoratori a difendere i propri diritti.

La lotta dei lavoratori della Beko si traferisce in provincia, mantenendo accesi i riflettori su una vicenda che continua a coinvolgere i 299 lavoratori dello stabilimento di Siena. Un momento di convivialità nella lotta che ha visto protagonista San Galgano, luogo mistico e pieno di spiritualità, nel comune di Chiusdino, dove il sindaco Luciana Bartaletti ha organizzato un incontro per accogliere i lavoratori del sito di viale Toselli. All’iniziativa hanno partecipato i sindaci dell’Unione dei Comuni della Val di Merse: Giuseppe Gugliotti di Sovicille, Davide Ricci di Murlo e Alessio Serragli di Monticiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Beko, la vertenza va in trasferta. Lavoratori accolti a San Galgano

