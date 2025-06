Beautiful trame americane | il ritorno di Jack Marone sconvolge Brooke

Beautiful torna a sorprendere i fan con nuove trame ambientate tra le suggestive cornici di Napoli e Capri. Il ritorno di Jack Marone sconvolge Brooke e lascia presagire sviluppi sorprendenti nel futuro delle soap. Le puntate girate in Italia promettono colpi di scena emozionanti e intrecci appassionanti che terranno tutti con il fiato sospeso. Ma cosa succederà nei prossimi episodi? Restate con noi per scoprire le anticipazioni più accattivanti!

