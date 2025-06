Beautiful streaming replica puntata 17 giugno 2025 | Video Mediaset

La puntata del 17 giugno 2025 offre colpi di scena che lasceranno tutti senza fiato, tra rivelazioni e decisioni importanti.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 17 giugno  – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Carter annuncia che Eric ha aggiornato il suo testamento, conferendo a Ridge la procura sanitaria, ovvero spetterĂ a lui prendere le decisioni rispetto alle cure mediche del padre. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o piĂą puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 17 giugno 2025 | Video Mediaset

Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming - Se ti sei perso l'ultima puntata di Beautiful andata in onda il 21 gennaio, niente paura! Ti spieghiamo come e dove vedere in streaming la replica di questa appassionante soap americana, che da oltre 25 anni intrattiene il pubblico di Canale 5.

