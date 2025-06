Beautiful Anticipazioni Puntata del 18 giugno 2025 | Ridge strazia Thorne!

Prepariamoci a un episodio di Beautiful carico di emozioni, in onda il 18 giugno 2025 su Canale5. Ridge si troverà a un passo dalla verità più difficile, quella che potrebbe cambiare per sempre il rapporto con Thorne e la loro famiglia. Un momento di grande tensione e commozione che ci terrà incollati allo schermo fino all’ultima scena. Scopriamo insieme cosa succederà in questa puntata indimenticabile.

Scopriamo le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 18 giugno 2025 su Canale5. Le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che per Ridge arriverà il momento di raccontare ogni cosa a Thorne e non sarà facile rivelargli che il loro padre sta morendo.

