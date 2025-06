Beautiful Anticipazioni Americane | Finn affila le armi contro Luna ora deve proteggere anche Hayes

Le anticipazioni americane di Beautiful svelano un episodio cruciale: Finn, ormai deciso a proteggere quelli che ama, si prepara a fronteggiare la follia crescente di Luna. Dopo aver affrontato Hayes, il piccolo rischia seriamente, e Finn si trova a dover mettere in atto tutte le sue abilità per salvare Hayes da un destino incerto. La tensione sale alle stelle: cosa accadrà negli episodi imminenti? Restate con noi per scoprirlo!

La follia di Luna sta aumentando. Nella puntate americane di Beautiful la ragazza è tornata a casa di Steffy e Finn nonostante gli avvertimenti e stavolta ha avuto a che fare, in modo molto preoccupante, con Hayes. Il piccolo potrebbe essere in pericolo e Finn deve correre ai ripari. Ecco cosa sta succedendo negli episodi, presto anche su Canale5.

In questa notizia si parla di: finn - beautiful - americane - luna

