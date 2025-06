BCT festival di Benevento 2023 con Celeste Dalla Porta e James Franco

Benevento si appresta a brillare ancora una volta con la nona edizione del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, dal 24 al 29 giugno 2025. Un evento imperdibile che trasforma il cuore storico della città in un vivace palcoscenico di creatività, attirando stelle come Celeste Dalla Porta e James Franco, oltre a numerosissimi professionisti del settore. Prepariamoci a immergerci in una settimana di emozioni, innovazione e grande spettacolo, dove il cinema incontra la passione di tutta Italia.

benevento si prepara a ospitare la nona edizione del bct – festival nazionale del cinema e della televisione. Dal 24 al 29 giugno 2025, il centro storico di Benevento si trasforma in un vivace palcoscenico dedicato all' audiovisivo. La manifestazione, giunta alla sua nona edizione, rappresenta uno degli eventi più attesi nel panorama culturale italiano, attirando registi, attori, critici e appassionati da tutto il mondo. Organizzato e diretto da Antonio Frascadore, il festival propone un ricco programma di incontri, proiezioni e spettacoli che coinvolgono le principali piazze della città campana.

BCT 9 - Start il 24 giugno. Il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, accompagnato dalla meravigliosa Orchestra Filarmonica di Benevento, nello splendido scenario del Teatro Romano di Benevento rende omaggio a tre figure iconiche della music

Quante star a Benevento al "BCT Festival" - Un'intera città per ospitare un festival: infatti dal 24 al 29 giugno le piazze di Benevento si animeranno con le proiezioni, gli incontri e gli spettacoli del "BCT Festival".

