BCE Lagarde | è arrivato il momento globale dell’Euro

La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha dichiarato che “questo è il momento globale dell’euro”. In un editoriale sul Financial Times, Lagarde sottolinea come i recenti stravolgimenti geopolitici e i dazi dell’amministrazione Trump abbiano messo in discussione gli assetti tradizionali, anche il ruolo dominante del dollaro. È giunto il momento di riflettere sul futuro dell’euro e sul suo potenziale di leadership internazionale.

La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha dichiarato che "questo è il momento globale dell'euro". In un editoriale sul Financial Times, la numero uno dell'Eurotower ha illustrato la sua tesi, secondo la quale gli stravolgimenti degli equilibri globali innescati dai cambiamenti geopolitici e dai dazi dell'amministrazione Trump, hanno messo in discussione alcuni elementi cardine dei passati decenni, tra cui "anche il ruolo dominante del dollaro statunitense ". Ne emerge u nasituazione che crea un' opportunità di aumentare il posizionamento globale dell'euro, cosa che "porterebbe benefici tangibili: costi di finanziamento più bassi, minore esposizione alle fluttuazioni valutarie e isolamento da sanzioni e misure coercitive".

