Il match tra Bayern Monaco e Auckland City ha scatenato reazioni infuocate: la stampa internazionale non ha esitato a definire l’incontro una “farsa”. Da un lato, campioni dal conto in banca da capogiro e uno stile di vita dedicato esclusivamente al calcio; dall’altro, giovani che sacrificano tutto per inseguire il sogno mondiale. Ma questa spettacolare disparità solleva dubbi e riflessioni sul vero spirito della competizione.

Senza giri i parole: una “ Farsa”. I media mondiali hanno reagito così alla clamorosa sconfitta per 10-0 dell’Auckland City contro il Bayern Monaco nella Coppa del Mondo per Club Fifa in corso negli Stati Uniti. Da un lato sono scesi in campo stipendi da capogiro e uno stile di vita dedicato interamente al calcio; dall’altro ragazzi che si sono messi in aspettativa pur di coltivare il loro sogno mondiale. Il Telegraph elenca i mestieri dei calciatori di Auckland: due carrellisti, un venditore di bibite gassate, agenti immobiliari e un responsabile di magazzino. Il New York Times aggiunge il dettaglio del portiere Conor Tracey, in aspettativa non retribuita dal suo lavoro presso un magazzino di forniture veterinarie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Bayern Monaco-Auckland City è stata definita una farsa da gran parte della stampa

