Batteri coliformi nell' acqua | divieto temporaneo di utilizzo a Villa Scorciosa

A Villa Scorciosa, a Fossacesia, scoppia l'allarme per la qualità dell'acqua: i batteri coliformi rilevati portano a un divieto temporaneo di utilizzo per consumo umano. La decisione del sindaco mira a tutelare la salute dei cittadini, mentre si attendono ulteriori analisi e interventi. La sicurezza prima di tutto: restate aggiornati sulle future comunicazioni ufficiali e adottate le precauzioni necessarie.

A Fossacesia, nella frazione Villa Scorciosa, è scattato il divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua per consumo umano (bere, preparazione di alimenti e bevande). Il sindaco, nella giornata di oggi, ha emesso un'ordinanza dopo che è stata rilevata la presenza di coliformi in concentrazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Batteri coliformi nell'acqua: divieto temporaneo di utilizzo a Villa Scorciosa

