Bastoni soddisfatto | Le prime impressioni su Chivu sono molto positive ha capito ciò di cui abbiamo bisogno Sul modulo rispondo così

Positive e promettenti. Bastoni ha sottolineato come Chivu abbia subito compreso le dinamiche della squadra e trasmesso fiducia, creando un clima di entusiasmo e collaborazione. La sua esperienza internazionale e il suo approccio tattico sembrano già aver lasciato un segno significativo, accendendo nuove speranze per il futuro dell’Inter. Le prime impressioni di Bastoni fanno ben sperare in vista delle sfide imminenti, rafforzando la convinzione che Chivu possa essere l’elemento decisivo per il successo.

Il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle sue prime impressioni su Cristian Chivu. Intervistato da La Repubblica in vista dell’esordio di stanotte al Mondiale per Club contro i messicani del Monterrey, Alessandro Bastoni ha raccontato le sue prime impressioni dopo l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’ Inter. LE PRIME IMPRESSIONI SU CHIVU – « Le prime impressioni sono molto positive, si vede che ha giocato e che capisce alla grande le esigenze dei giocatori. Noi siamo qua da pochi giorni, ma le prime sensazioni sono molto positive. Ha capito ciò di cui abbiamo bisogno ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bastoni soddisfatto: «Le prime impressioni su Chivu sono molto positive, ha capito ciò di cui abbiamo bisogno. Sul modulo rispondo così»

