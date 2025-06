Bastoni freme per la sfida contro Sergio Ramos | È il mio idolo sono molto felice di affrontarlo Abbiamo tanta voglia di…

Ho sempre detto che affrontare Sergio Ramos rappresenta un sogno che si realizza. Bastoni, fresco della sua ammirazione per il grande difensore spagnolo, si prepara con entusiasmo alla sfida contro il Monterrey nel Mondiale per Club. Questa partita non è solo una gara, ma un’occasione unica per dimostrare il proprio valore davanti a un’icona del calcio mondiale. La tensione e la voglia di vincere sono alle stelle: il futuro inizia ora.

Il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha parlato così in vista della sfida contro il Monterrey di Sergio Ramos, uno dei suoi idoli d’infanzia. Intervistato dai media messicani alla vigilia della partita d’esordio nel Mondiale per Club contro il Monterrey, Alessandro Bastoni, difensore dell’ Inter, ha parlato delle proprie emozioni per la sfida contro uno dei suoi idoli d’infanzia, Sergio Ramos. PAROLE – « Ho sempre detto che Sergio Ramos è il mio idolo, quindi sono molto contento di affrontarlo.  Sappiamo come sono i messicani, ci mettono tanta dedizione e danno il 100% in ogni partita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bastoni freme per la sfida contro Sergio Ramos: «È il mio idolo, sono molto felice di affrontarlo. Abbiamo tanta voglia di…»

In questa notizia si parla di: bastoni - sfida - sergio - ramos

Mondiale per Club, Sergio Ramos: Mi piacciono le grandi sfide, i dettagli faranno la differenza; Monterrey-Inter, le probabili formazioni; Monterrey-Inter: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club in tempo reale.

Sergio Ramos guida il Monterrey in allenamento prima della sfida contro l’Inter - Dai un’occhiata alla sessione di allenamento del Monterrey mentre si prepara ad affrontare l’Inter nel Mondiale per Club. Lo riporta corrieredellosport.it

Inter, Bastoni: "Studio Sergio Ramos e ringrazio Conte" - "Oltre a Materazzi e Samuel che ho sempre seguito all'Inter, prendo esempio da Sergio Ramos, con il quale ho avuto la fortuna di parlare ... Si legge su corrieredellosport.it