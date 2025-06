Bastoni elogia Chivu | Colpito tanto sul piano umano! Inter aveva bisogno

In un clima di attesa e determinazione, Alessandro Bastoni ha voluto dedicare parole di elogio a Chivu, colpito profondamente anche sul piano umano. Con l’esordio dell’Inter nel Mondiale per Club alle porte, le parole del difensore nerazzurro risuonano come un tributo alla forza e all’umanità di chi, come Chivu, rappresenta il vero spirito di squadra. La sfida contro il Monterrey si avvicina, e l’Inter è pronta a scrivere una nuova pagina di storia.

Alessandro Bastoni ha parlato a poche ore dall’inizio della prima sfida del Mondiale per Club, per l’Inter, contro il Monterrey. Di seguito il suo commento. IL PUNTO – Alessandro Bastoni si appresta a fare il suo esordio, insieme ai compagni dell’Inter, nella competizione per Club piĂą importante a livello internazionale. Alle 03:00 i nerazzurri affronteranno infatti il Monterrey di Domènec Torrent nella prima partita del proprio Mondiale per Club. L’attesa è molto alta, soprattutto per vedere quali e quanti strascichi abbia lasciato la dura sconfitta contro il PSG in finale di Champions League. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bastoni elogia Chivu: «Colpito tanto sul piano umano! Inter aveva bisogno»

In questa notizia si parla di: bastoni - inter - elogia - chivu

Intreccio Inter-Juve: Bastoni e non Yildiz, addio Serie A - Alessandro Bastoni e Kenan Yildiz si trovano al centro di un intreccio di mercato che coinvolge anche Milan e Atalanta.

? Beppe #Bergomi sul cambio sulla panchina dell’#Inter: "Quello che ci ha proposto #Inzaghi non l’avevamo mai visto nella storia nerazzurra, però era arrivato il momento di cambiare. La prima scelta era #Fabregas, #Chivu è un rischio ma ha dei valori imp Vai su Facebook

Spalletti: Con la Germania ci saranno Bastoni, Barella, Dimarco. Poi elogia Inzaghi e sulla corsa...; Tutti pazzi per Bastoni esterno, anche Barella cede sui social. L'elogio al connazionale: Giocatore...; Inter, un Inzaghi soddisfatto elogia Calhanoglu.

Inter, Bastoni: “Abbiamo voglia di riscatto. Chivu ci sta aiutando a ripartire” - Il difensore dell'Inter Bastoni ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi giorni dall'esordio dei nerazzurri nel Mondiale per Club ... Come scrive gianlucadimarzio.com

Inter, Bastoni: “C’è fame e voglia di riscatto. Chivu? Ha insistito su una cosa” - Le parole del difensore nerazzurro dal ritiro della squadra a Los Angeles alla vigilia della gara col Monterrey dell'Inter ... Da fcinter1908.it