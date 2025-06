Basta carcere per ' Madame sonnifero' la badante che sedava anziane e le rapinava

Basta carcere per Madame Sonnifero, la badante ucraina di 50 anni che ha narcotizzato e derubato anziane vulnerabili. Condannata in rito abbreviato a un anno e quattro mesi lo scorso marzo, si era già resa protagonista di altri episodi di rapina, tra cui il furto di 300 euro a una 92enne allettata. La sua storia solleva ancora una volta il problema della tutela delle persone fragili, spingendo le autorità a riflettere su misure più efficaci per proteggere gli anziani.

Basta carcere per 'Madame sonnifero', la donna ucraina di 50 anni accusata di aver narcotizzato e rapinato alcune anziane. La badante, condannata in rito abbreviato a un anno e quattro mesi lo scorso marzo per aver derubato 300 euro a una 92enne, allettata a seguito di un ictus, e per aver. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Basta carcere per 'Madame sonnifero', la badante che sedava anziane e le rapinava

In questa notizia si parla di: basta - carcere - madame - sonnifero

Brambilla esulta per la Carta degli animali: “Basta catene, in carcere chi li maltratta e uccide” - Un cambiamento epocale è in atto: la nuova legge sulla protezione degli animali segna un passo decisivo nella lotta contro il maltrattamento.

Basta carcere per 'Madame sonnifero', la badante che sedava anziane e le rapinava.

'Madame sonnifero', la badante che sedava anziane e le rapinava è stata (ancora) condannata - Madame sonnifero', la donna ucraina di 50 anni accusato di aver narcotizzato e rapinato alcune anziane è stata condannata in rito abbreviato a un anno e quattro mesi per aver derubato 300 euro a ... Riporta romatoday.it

Così 'Madame sonnifero' si faceva assumere come badante in casa per rapinare donne anziane - E' il curriculum di "Madame sonnifero", una 48enne ucraina della quale le indagini delle polizia di Stato hanno portato a luce il modus operandi, unendo una serie di episodi accaduti nel tempo. Scrive romatoday.it