Basta burocrazia l’Ue vuole procedure accelerate per gli investimenti in difesa | 60 giorni per opporsi o i progetti prendano il via

L'Europa non può più permettersi di perdere tempo: la burocrazia deve cedere il passo a procedure più snelle e decisive. L'UE chiede 60 giorni per opporsi o approvare gli investimenti in difesa, segnando una svolta nel modo di gestire le crisi. È il momento di passare dall'immobilismo alla rapidità, perché la sicurezza dei cittadini europei dipende da decisioni più veloci e efficaci. Il tempo della pace "gratis" è finito; l'ora della responsabilità è adesso.

Il tempo della pace «gratis» per l’Europa è finito, e nel nuovo quadro geopolitico – se non di guerra, di minacce acute tutt’attorno all’Unione – è ora di cambiare. A partire dalle norme che regolano il vivere comune nei Paesi membri. Le istituzioni Ue martellano su questo tasto ormai da mesi – troppo alto il rischio di farsi trovare impreparati di fronte a un eventuale attacco russo, o di altri: celebre è rimasto il video con cui la Commissaria Hadja Lahbib mostrò con fare semiserio ai cittadini come preparare lo zaino d’emergenza per i peggiori scenari. La sfida però è progettare, non improvvisare, e per questo la Commissione oggi muove un passo oltre: è ora di snellire le procedure che consentono di «mettere a terra» i miliardi di investimenti in difesa che cominciano a circolare in modo crescente nell’Ue. 🔗 Leggi su Open.online

