Bassano Romano l' incubo dell' acqua continua | Sono giorni che va e viene

Bassano Romano si trova nuovamente ad affrontare un incubo idrico. Dopo la difficile emergenza di novembre scorso, il problema dell’acqua continua a tormentare il quartiere di Montecastello, creando disagi e incertezza per famiglie e imprese. Questa situazione, che si ripete ciclicamente, mette in luce l’urgenza di interventi strutturali per garantire una fornitura stabile e affidabile. La battaglia contro l'acqua che va e viene non può più aspettare.

Continua la storia travagliata dell'emergenza idrica del pozzo di Montecastello di Bassano Romano. Dopo la grave situazione vissuta a novembre dell'anno scorso, infatti, il quadrante alto del paese torna ad avere problemi idrici portando disagi e difficoltà a numerose famiglie e attività della. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Bassano Romano, l'incubo dell'acqua continua: "Sono giorni che va e viene"

In questa notizia si parla di: bassano - romano - continua - incubo

"La passeggiata del cuore" a Bassano Romano per sensibilizzare i ragazzi alla donazione del sangue - L'Avis di Bassano Romano organizza il 4 e 5 giugno la "Passeggiata del cuore", un'emozionante maratonina per sensibilizzare i giovani alla donazione di sangue.

Bassano Romano, tornano le scritte no-vax (anche sulla casa della cultura dedicata a Fabrizio Frizzi). Il sind; Covid, focolai tra religiosi e rsa fanno schizzare le percentuali: in cima Bagnoregio, Celleno e Bassano Roman.

Covid, focolaio nella rsa di Bassano Romano: 36 positivi tra anziani e operatori - Oggi la Asl ha scoperto un focolaio nella residenza sanitaria assistenziale l'Assunta di Bassano Romano, dove sono risultati infettati 26 sono ospiti e 10 operatori. Riporta ilmessaggero.it