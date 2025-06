Basket sotto choc | Polonara ha la leucemia Iniziate le cure in ospedale

In un momento in cui il basket italiano si prepara ad una sfida cruciale, il cuore del mondo del pallone si ferma per Achille Polonara, il brillante capitano della Nazionale e della Virtus Bologna, colpito da una leucemia. La sua lotta coraggiosa e il suo spirito indomabile sono un esempio di forza e speranza che trascende il campo da gioco. La sua battaglia, ancora in corso, ci invita a riflettere sulla resilienza e sul potere della speranza.

Ci sarebbe, anzi, c’è, a Brescia, una finale scudetto da giocare. Ma il mondo dei canestri, non solo quello bianconero della Virtus Bologna è concentrato su Achille Polonara. L’ala della Virtus e della Nazionale, 33 anni, è in ospedale. Nell’autunno del 2023, appena sbarcato a Bologna, gli venne diagnostica una neoplasia testicolare. L’intervento chirurgico, la chemio e il ritorno ad alto livello, anche capitano dell’Italia. Fino a ieri, al comunicato del club. "Virtus – si legge nella nota – comunica che Achille Polonara è stato sottoposto a ulteriori indagini mediche specialistiche a seguito delle quali è stata formulata la diagnosi di leucemia mieloide. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Basket sotto choc: "Polonara ha la leucemia". Iniziate le cure in ospedale

