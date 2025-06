Basket serie B Interregionale. Il Costone ha un’ossatura solida. Ma deve sostituire ’pezzi da 90’.

Il Costone si prepara all’avventura della Serie B interregionale con una base solida e un team pronto a riconfermarsi ai vertici. La società, guidata dal presidente, lavora incessantemente per rafforzare la rosa, sostituendo i pezzi chiave e mantenendo l’esperienza di Belletti, Nasello, Zeneli e i gemelli Paoli. Con questa strategia, il club punta a scrivere un nuovo entusiasmante capitolo nel basket regionale, mettendo in campo passione e competenza.

Belletti (foto) in panchina, Nasello, Zeneli e i gemelli Paoli. Sono queste le certezze di casa Costone in vista della prossima stagione sportiva. La società è a lavoro per l’allestimento della squadra con la sicurezza di avere un’ossatura solida e strutturata, in linea di continuità con l’annata sportiva che si è conclusa da circa un mese e mezzo. Per il resto il cartello lavori in corso è ben esposto e la società guidata dal presidente Emanuele Montomoli sembra muoversi con grande attenzione sul mercato per cercare di implementare il gruppo-squadra con elementi in grado di elevare la qualità complessiva del Vismederi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net