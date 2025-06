basket serie b interregionale grandi manovre alla mens sana occhi puntati sul nuovo coach

Le grandi manovre sono in pieno svolgimento alla Mens Sana Basket di serie B interregionale, con l’attenzione dei tifosi rivolta tutta sull’atteso annuncio del nuovo allenatore. Dopo l’addio di Paolo Betti, la società si trova a dover scegliere con cura il volto che guiderà la squadra verso nuove vittorie, una decisione che influenzerà anche la composizione del roster e il futuro della stagione. La suspense è palpabile mentre il club si prepara a fare il prossimo passo decisivo…

Sono ore di riflessione attenta in casa biancoverde in attesa di un annuncio, quello del nuovo capo allenatore, che tarda ad arrivare e che tiene se non col fiato sospeso quasi i tanti tifosi biancoverdi che dal giorno dopo dell’addio di Paolo Betti aspettano novità sulla guida tecnica. Si tratta logicamente di una scelta cruciale perché poi condizionerà tutte le altre, in primis la costruzione del roster su cui pesa anche il ‘fondo cassa’ su cui il direttore generale Caliani (foto) potrà attingere per costruire, è la speranza, un gruppo ancora più competitivo rispetto a quello che ha ben figurato lo scorso anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net