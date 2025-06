Basket Serie A | la Virtus Bologna è Campione d’Italia

Brescia, 17 giugno 2025 – Dopo mesi di determinazione e dedizione, la Virtus Bologna conquista il suo 17° titolo di campione d’Italia, confermando il sogno di coach Ivanovic. Dalle parole di fiducia alla realtà contundente di un trionfo, la squadra dimostra ancora una volta di essere protagonista assoluta del basket italiano. La vittoria in finale, chiusa in tre gare, consacra una stagione memorabile: e ora, è tempo di festeggiare!

Brescia, 17 giugno 2025 – “Ho detto ai miei giocatori che vinceremo lo scudetto”. Parole che suonano come una profezia, quelle pronunciate da coach Dusko Ivanovic dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia di Milano, perché oggi, a distanza di poco più di quattro mesi, la Virtus Segafredo Bologna si è laureata Campione d’Italia per la diciassettesima volta nella sua storia. La formazione di patron Zanetti chiude in tre gare la serie di finale contro la Germani Brescia andando ad espugnare il PalaLeonessa col punteggio di 74-96. Il tricolore ritorna in terra felsinea a distanza di quattro anni dall’ultima volta quando le Vu Nere superarono in finale l’Olimpia di coach Ettore Messina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: la Virtus Bologna è Campione d’Italia

