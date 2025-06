Basket la Virtus è campione d’Italia Shengelia monumentale in gara-3 lo Scudetto è bolognese

incantato i tifosi con la sua performance monumentale in gara-3. La Virtus Bologna celebra così il suo 17° tricolore, riportando il prestigio nel basket italiano e consolidando la propria storia di successi. Con questa vittoria, la squadra dimostra ancora una volta di essere la regina indiscussa del campionato, pronti a scrivere nuove pagine di gloria.

La Virtus Bologna è campione d’Italia! Il diciassettesimo Scudetto arriva con la vittoria in gara-3 della serie finale contro la Germani Brescia, che si è dovuta arrendere anche in gara-3 davanti al proprio pubblico. Un 3-0 netto per la Virtus, che domina la terza partita per 96-74, rimettendo il proprio nome nell’albo d’oro quattro anni dopo l’ultimo titolo. Uno Scudetto nel segno di Tornike Shengelia, votato MVP della serie e che forse ha giocato la sua ultima partita con la maglia di Bologna, visto un suo possibile addio verso Barcellona. Nonostante la sconfitta netta in questa finale, resta una stagione fenomenale quella di Brescia, con un lavoro straordinario in panchina di Peppe Poeta, che al primo anno da capo allenatore ha portato la Germani a giocarsi lo Scudetto per la prima volta. 🔗 Leggi su Oasport.it