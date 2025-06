Basket la squadra under 17 del GMV Ghezzano è campione regionale silver

Il GMV Ghezzano Under 17 Silver conquista il titolo regionale, un traguardo che celebra impegno, talento e crescita. Dopo una stagione ricca di successi e grandi prestazioni, i giovani biancoverdi dimostrano che il duro lavoro ripaga. La vittoria in finale contro avversari di alto livello sancisce l’eccellenza di questa squadra emergente nel panorama cestistico regionale. Un risultato che apre nuove prospettive e stimola a sognare ancora in grande.

Pisa, 16 giugno – Importante successo per il GMV, che coglie il titolo regionale under 17 silver, al termine di una stagione esaltante, caratterizzata dai grandi miglioramenti di un gruppo sempre più competitivo.. LA SEMIFINALE - Arrivato alle FINAL FOUR con un percorso che li ha visti vittoriosi in 24 dei 26 incontri giocati, i ragazzi biancoverdi raggiungono la finale regolando in semifinale i forti ragazzi del ADS Montemurlo Basket arrivati all'incontro imbattuti. Non è stato un successo semplice, tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto, in una partita tiratissima ed equilibrata, combattuta fino al suono della sirena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, la squadra under 17 del GMV Ghezzano è campione regionale silver

