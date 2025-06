Basket italiano | mercato in fermento Vuelle in difficoltà senza sponsor

Il mercato del basket italiano è in fermento, ma Venezia si trova in difficoltà senza sponsor e con i lunghi che sfuggono come il pane. Dopo Dell’Agnello ad Avellino, Ethan Esposito e Federico Poser sono ormai irraggiungibili, lasciando la Vuelle a dover reinventare le proprie strategie. La squadra cerca nuovi equilibri, ma con tante situazioni incerte, il futuro si fa sempre più complesso e tutto dipende dalle prossime mosse.

I lunghi italiani vanno via come il pane: dopo l'approdo di Giacomo Dell'Agnello ad Avellino, a breve saranno ufficializzati Ethan Esposito a Brindisi e Federico Poser a Verona. Tre buoni giocatori non più disponibili sul mercato. Non è una buona notizia per la Vuelle che, così come fatto per il pacchetto esterni, con gli arrivi di Tambone e Bertini, vorrebbe cambiare alcune dinamiche pure nel reparto lunghi. Ma ora troppe situazioni sono in stallo per riuscire a fare delle operazioni in entrata, prima di tutto i biennali che, al momento, vedono ancora sotto contratto Zanotti, Lombardi e De Laurentiis, tutti con cifre importanti.

