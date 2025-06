Basket femminile | Italia ufficiale la squadra per gli Europei 2025 alla vigilia del via

Con l’entusiasmo alle stelle e il cuore italiano che batte forte, la nazionale femminile di basket si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi agli Europei 2025. Dopo aver ufficializzato le 12 campionesse che scenderanno in campo a Bologna, si avvicina il debutto contro la Serbia, una sfida che promette emozioni e spettacolo. Queste sono le protagoniste pronte a dare tutto per portare a casa il massimo risultato.

Ufficializzata da pochissimi minuti la squadra che sarà in campo per l'Italia agli Europei femminili. Definite, in sostanza, le 12 che giocheranno la rassegna continentale con inizio in quel di Bologna, al PalaDozza: esordio domani sera alle 21:00 contro la Serbia, poi replica giovedì contro la Slovenia e sabato di fronte alla Lituania. Queste le 12 che Andrea Capobianco ha deciso di mantenere al fianco in vista della caccia come minimo ai quarti di finale del torneo continentale, da lui già affrontato da head coach azzurro nel 2017. Le squadre si riferiscono non alla stagione ventura, ma a quella che si è appena conclusa (delle appartenenze attuali parleremo più in basso).

