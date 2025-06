Basket femminile | azzurro PalaDozza Italia al debutto negli Europei contro la Serbia

Il PalaDozza di Bologna si accende per il grande debutto del basket femminile italiano agli Europei 2025! Di fronte, la Serbia, potenza indiscussa degli ultimi dodici anni, pronta a mettere alla prova le nostre azzurre in una sfida che promette emozioni e colpi di scena. La sfida tra passato e futuro si gioca sul parquet, ma una cosa è certa: l’Italia è determinata a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Ci siamo: il PalaDozza di Piazza Azzarita riporta a Bologna il grande basket femminile. L’Italia fa il suo debutto agli Europei 2025: di fronte c’è la Serbia, tra le grandi potenze degli ultimi 12 anni, almeno per quel che concerne il periodo che va dalla separazione con il Montenegro, vale a dire dal 2007 in poi. Bilancio di 3-7, quello che si è visto dal 2007 in avanti, con da una parte il picco della bella vittoria ai Giochi del Mediterraneo 2009 (in casa Italia c’erano quasi tutte le big del tempo: Masciadri e Ballardini su tutte), dall’altra i dolori del quarto di finale sfuggito all’ultimo negli Europei 2013. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: azzurro PalaDozza, Italia al debutto negli Europei contro la Serbia

In questa notizia si parla di: italia - basket - femminile - paladozza

L’Italia investe finalmente sul basket 3×3? Ci sarà anche Amedeo Della Valle verso Los Angeles 2028! - Amedeo Della Valle, classe '93, si prepara a vivere un'avventura emozionante nel mondo del basket 3×3.

La nazionale italiana di basket femminile debutta domani sera (ore 21) ai campionati europei 2025 affrontando la Serbia al PalaDozza di Bologna. Nel girone azzurro sono inserite anche Slovenia e Lituania. Tra le giocatrici a disposizione di coach Capobia Vai su Facebook

#Sport. Dal 18 al 21 giugno il grande #basket in #EmiliaRomagna, a #Bologna: al #PalaDozza uno dei gironi finali di #FIBA Women’s EuroBasket 2025. @mdepascale-Frisoni: “Emilia-Romagna torna ad essere protagonista di un evento internazionale” La #n Vai su X

Basket femminile: Italia-Serbia al PalaDozza per le qualificazioni Europei; Azzurre, a Castenaso Italia-Montenegro 79-41 (Pasa 12). E ora, dal 18 giugno, l'Europeo a Bologna!; Basket, al PalaDozza di Bologna in scena uno dei gironi finali di FIBA Women's EuroBasket 2025.

Basket femminile: Italia-Serbia al PalaDozza per le qualificazioni Europei - La nazionale italiana di basket femminile sfida la Serbia al PalaDozza di Bologna per le qualificazioni agli Europei. Segnala ilrestodelcarlino.it

Women's Basketball: Italy-Serbia at PalaDozza for the European Qualifiers - The Italian women's basketball team challenges Serbia at the PalaDozza in Bologna for the European Championship qualifiers. Si legge su sport.quotidiano.net