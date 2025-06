Basket femminile Andrea Capobianco | Dettagli decisivi contro la Serbia dobbiamo aggredire la partita

Domani si apre ufficialmente il capitolo più emozionante del basket femminile italiano: l’Italia debutta nei Campionati Europei 2025 al PalaDozza di Bologna contro la temibile Serbia. Un match decisivo che potrebbe determinare il cammino delle Azzurre verso i quarti di finale. Per vincere, occorre un approccio aggressivo e deciso: bisogna aggredire la partita fin dal primo istante e dimostrare tutto il valore della Nazionale.

-1. Comincia ufficialmente domani il cammino dell’ Italia nella fase finale dei Campionati Europei 2025 di basket femminile. Le Azzurre debutteranno al PalaDozza di Bologna (sede di tutti gli incontri del gruppo B) contro la Serbia per una sfida già molto importante in ottica qualificazione ai quarti di finale, riservata alle prime due classificate di ogni girone. “Le qualità della Serbia sono note e riconosciute, a livello offensivo attaccano l’area con continuità da situazioni di uno contro uno per poter prendere buoni tiri sotto canestro ma anche dal perimetro: ricorrente è anche l’utilizzo del pick and roll, che spesso vede protagonista Yvonne Anderson, giocatrice che conosciamo bene e che è stata protagonista del campionato italiano e in Eurolega”, dichiara alla vigilia Andrea Capobianco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, Andrea Capobianco: “Dettagli decisivi contro la Serbia, dobbiamo aggredire la partita”

