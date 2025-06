Basket Donne | Italia-Serbia al PalaDozza per le qualificazioni europee

domani segnare un nuovo capitolo nella storia del basket femminile italiano. La sfida contro la Serbia al PalaDozza rappresenta un'occasione unica per riscoprire il talento e la passione delle nostre atlete, in un contesto che promette emozioni indimenticabili e un ritorno di entusiasmo per tutto lo sport azzurro.

BASKET DONNE di Massimo Selleri Domani al PalaDozza di Bologna (21) la nazionale allenata da Andrea Capobianco affronta la Serbia nel primo incontro del girone di qualificazione degli Eurepei che si disputerà in toto sotto le Due Torri. È da 18 anni che le azzurre non disputano in Italiana una fase del torneo continentale e la scelta di andare a giocare in quello che viene considerato uno tempi del basket nasce dal fatto che questa potrebbe essere la volta buona per portare a casa un qualcosa di importante. "Speriamo di ottenere un buon risultato - ha spiegato il presidente federale Gianni Petrucci - questa Nazionale è sempre andata vicina a raggiungere i propri obiettivi e quest’anno contiamo sul calore dei nostri tifosi per fare l’ultimo passo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Donne: Italia-Serbia al PalaDozza per le qualificazioni europee

In questa notizia si parla di: basket - donne - serbia - paladozza

ESCLUSIVA PB: NATALJA HEJKOVA :"GIOVANI IMPARATE LA TECNICA" Intervistare - per la prima volta in Italia - la leggenda del basket femminile europeo è un' emozione forte. Alla fine dell' intervista trovate il palmares di questa allenatrice che ha divertito Vai su Facebook

Basket Donne: Italia-Serbia al PalaDozza per le qualificazioni europee; ItalBasket femminile: presentazione degli Europei al PalaDozza con Santucci e Andrè; Women's EuroBasket 2025: raduno dal 17 maggio a Roma, sei i test prima dell'esordio con la Serbia.

Basket femminile: Italia-Serbia al PalaDozza per le qualificazioni Europei - La nazionale italiana di basket femminile sfida la Serbia al PalaDozza di Bologna per le qualificazioni agli Europei. Da msn.com

Basket, mercoledì a Bologna al via gli Europei femminili - “Girone della morte”: così la stessa Federazione internazionale ha definito la quaterna del PalaDozza, ... Scrive rainews.it