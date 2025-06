Basket Champions League 2025-2026 | Trapani Trieste e Reggio Emilia in gara per l’Italia

La Basketball Champions League 2025-2026 si prepara a scrivere un nuovo capitolo di emozioni e sfide sul parquet. Con Trapani Shark, Trieste e Reggio Emilia in prima fila, l’Italia si affaccia con entusiasmo a questa decima edizione, promettendo partite spettacolari e battaglie all’ultimo secondo. Un’occasione imperdibile per tifosi e appassionati di scoprire quale squadra si contenderà il titolo europeo. La passione italiana sta per infiammare la competizione!

Sono state diramate le squadre partecipanti alla prossima edizione, la decima della storia, della Basketball Champions League. La stagione 2025-2026 inizia a prendere forma già a metà giugno, e per l’Italia saranno al via tre squadre. Per due di esse, Trapani Shark (al debutto assoluto in Europa: solo 12 mesi fa giocava la finale promozione in A2) e Trieste, ci sarà l’approdo diretto in stagione regolare, accanto ad altre 27 squadre, alcune delle quali ricche di blasone. Hanno fatto rumore, del resto, gli ingressi pesantissimi di Alba Berlino e Gran Canaria, uscite dal circuito ECA. Di seguito le squadre: Grecia: AEK Betsson BC Atene, Karditsa Iaponiki, Promitheas Patrasso Vikos Cola Germania: Alba Berlino, FITOne Wurzburg Baskets, MLP Academics Heidelberg Spagna: Dreamland Gran Canaria, Joventut Badalona, La Laguna Tenerife, Unicaja Malaga Francia: Cholet Basket, Le Mans Sarthe Basket Italia: Trapani Shark, Pallacanestro Trieste Turchia: Galatasaray, Mersin Sports Club, Tofas Bursa Lituania: Rytas Vilnius Cechia: ERA Nymburk Bosnia-Erzegovina: Igokea m:tel Ungheria: NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz Azerbaigian: Sabah BC Portogallo: SL Benfica Lettonia: VEF Riga Israele: Bnei Penlink Herazliya, Hapoel Netanel Holon Polonia: campioni (Start Lublino o Legia Varsavia) Per le qualificazioni, invece, in lizza c’è una squadra per Paese. 🔗 Leggi su Oasport.it