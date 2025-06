Basket Bologna-Brescia 96-74 | la Virtus è campione d’Italia

La Virtus Bologna conquista il trofeo numero 17 della sua storia, superando con autorità Brescia 96-74 in gara 3 e chiudendo la serie 3-0. Un trionfo che rafforza la leggenda di una squadra storica, dedicato anche ad Achille Polonara, che affronta con coraggio la sua battaglia personale. La vittoria non è solo sport, ma un messaggio di speranza e resilienza per tutto il mondo del basket e oltre.

(Adnkronos) – La Virtus Bologna è campione d'Italia della Serie A di basket per la 17esima volta. La Virtus si è imposta sulla Germani Brescia 96-74 in gara 3, per chiudere 3-0 la serie e aggiudicarsi il titolo con dedica ad Achille Polonara, il compagno di squadra alle prese con una leucemia mieloide. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Basket, Bologna-Brescia 96-74: la Virtus è campione d’Italia

In questa notizia si parla di: virtus - basket - bologna - brescia

Basket, al via i playoff 2025 della Serie A. Incrocio Virtus Bologna-Olimpia Milano solo in semifinale, Brescia e Trento le possibili sorprese. E poi c’è Trapani… - Mancano pochi giorni all'inizio dei playoff 2025 della Serie A di basket, con grandi sfide in arrivo.

#Basket #LBAFinals Stasera la Virtus può festeggiare il titolo. Si gioca gara tre della finale scudetto tra Bologna e Brescia. Con Achille #Polonara... Vai su Facebook

Basket, la Virtus Bologna batte nuovamente Brescia in gara-2 e si porta ad un successo dallo scudetto - Vai su X

Segui LIVE Gara 2 delle LBA Finals 2025 tra Virtus Bologna e Germani Brescia!; LBA Playoff 2025, segui LIVE Gara 3 tra Germani Brescia e Virtus Bologna!; Germani Brescia Virtus Bologna 74-96 gara 3 finale scudetto, le foto della partita.

La Virtus Bologna è campione d'Italia: 3-0 a Brescia, il 17esimo titolo con dedica speciale ad Achille Polonara - La Virtus Bologna è campione d'Italia della Serie A di basket per la 17esima volta. Scrive leggo.it

Virtus Bologna campione d'Italia di basket, battuta Brescia 3-0 - 74 sul campo della Germani Brescia regala lo Scudetto numero 17 alla formazione bianconera. Come scrive msn.com