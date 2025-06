Basket 2000 Reggio Emilia conquista il bronzo alle finali nazionali Under 19 Gold

Il Basket 2000 Reggio Emilia dimostra ancora una volta il suo talento e la sua grinta conquistando il bronzo alle finali nazionali Under 19 Gold. Dopo un combattuto incontro, deciso negli ultimi istanti, la squadra si aggiudica il terzo posto superando Curtatone con un punteggio di 61-58. Una vittoria che testimonia la passione e il duro lavoro di un gruppo che punta sempre più in alto...

Terzo posto nazionale per il Basket 2000 che, nelle finali nazionali del campionato Under 19 Gold, ovvero il secondo torneo di categoria a livello nazionale (il primo è composto dalle migliori settantadue squadre d’Italia), si mette al collo la medaglia di bronzo superando Curtatone nella finalina per 61-58. La gara si è decisa negli istanti finali dopo un lungo tira e molla (23-12, 28-28, 43-44 i parziali), grazie ad un contropiede di Maramotti a 15’ dal gong finale e il mancato pareggio con il tiro della disperazione dei mantovani che non è andato a buon fine. Basket 2000 Reggio Emilia: Stellato 13, Guidarini 4, Brindani, Francavilla J. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Basket 2000 Reggio Emilia conquista il bronzo alle finali nazionali Under 19 Gold

In questa notizia si parla di: finali - basket - bronzo - nazionali

Vis 2008 Under 17 Eccellenza si qualifica alle finali nazionali di basket - La formazione Under 17 Eccellenza di Vis 2008 ha raggiunto un importante traguardo, qualificandosi matematicamente per le finali nazionali di categoria.

SGEAM DI BRONZO ALLE FINALI NAZIONALI VOLLEY CUP Grande risultato per le bimbe dell’under12 Gialla e delle ragazze della Under16 Blu alle finali nazionali Volley Cup. Entrambe le formazioni portano a casa il 3^posto nazionale Bravissime t Vai su Facebook

Basket 2000 Reggio Emilia conquista il bronzo alle finali nazionali Under 19 Gold; Finale Nazionale U15F. Reyer Venezia ancora Campione! Battuta Costa Masnaga 66-58. Bronzo a Frascati (ko Moncalieri 71-53); Basket - Finali Nazionali Under 15 Eccellenza, l'Anzio conquista una storica medaglia di bronzo.

Basket 2000 Reggio Emilia conquista il bronzo alle finali nazionali Under 19 Gold - Il Basket 2000 Reggio Emilia ottiene il terzo posto superando Curtatone 61- Secondo ilrestodelcarlino.it

L'Unibasket Lanciano di scena a Chiusi per le finali nazionali - L'under 17 Eccellenza dell'Unibasket fino al 22 giugno sarà in Toscana per giocare le finali nazionali di categoria ... Da chietitoday.it