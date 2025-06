Basiglio via al bando per la Casa della Danza

Se sei appassionato di danza e musica, questa è un'opportunità da non perdere! La Casa della Danza e della Musica di Basiglio cerca un gestore per una struttura innovativa in bioarchitettura, aperta a proposte entro il 4 luglio alle 9. Con un canone di gestione di 23mila euro più Iva per cinque anni, questa iniziativa promette un futuro ricco di creatività e passione. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica!

La casa della Danza e della Musica di via Roma, a Basiglio, cerca un gestore. Aperto il bando per la concessione della struttura polifunzionale, costruita in bioarchitettura che avrà durata di 5 anni, senza tacito rinnovo. C’è tempo fino alle 9 del 4 luglio per partecipare. L’importo a base di gara è 23mila euro più Iva, canone di gestione per 5 anni: gli interessati dovranno far pervenire le offerte tramite piattaforma telematica Sintel. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Basiglio, via al bando per la Casa della Danza

