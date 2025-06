Baseball New Rimini e Godo si ritrovano allo stadio dei Pirati per la prosecuzione di gara2

Mercoledì sera, lo stadio dei Pirati si accende di entusiasmo per la ripresa della gara2 tra New Rimini e Godo. Dopo l’interruzione il 17 maggio, le squadre tornano sul diamante alle 20 per completare questa emozionante sfida e decidere il destino di un match che promette grande spettacolo. Non perdete l’appuntamento con il baseball italiano in una serata all’insegna della passione e del fair play!

Mercoledì sera in diamante, per New Rimini, che sarà chiamato in causa allo stadio dei Pirati per il recupero – o meglio: la prosecuzione – di gara2 con Godo (playball alle 20). Il match, disputato lo scorso 17 maggio, venne infatti sospeso a metà del 6° inning per oscurità, con gli adriatici.

