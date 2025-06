Baronissi la Sindaca Anna Petta | Al via il Progetto Zeus Estate 2025 | attività ludico-ricreative e inclusive per i più piccoli

Baronissi si prepara a vivere un’estate all’insegna del divertimento e dell’inclusione con il nuovo “Progetto Zeus Estate 2025”. Un’iniziativa ricca di attività ludico-ricreative pensate appositamente per i bambini dai 6 ai 12 anni, per garantire un’estate sicura, coinvolgente e indimenticabile. La Sindaca Anna Petta afferma: “Dal 30 giugno al 25 luglio, il Comune rinnova il suo impegno concreto nei confronti dell’infanzia e delle famiglie...” Non perdere questa opportunità di divertirsi e crescere insieme!

Il Comune di Baronissi annuncia l’apertura delle iscrizioni al “ Progetto Zeus Estate 2025 ”, un’importante iniziativa estiva pensata per i bambini dai 6 ai 12 anni residenti sul territorio comunale. Le domande di partecipazione sono iniziate ieri, 16 giugno, e si chiuderanno il prossimo 23 giugno. La Sindaca Anna Petta dichiara: “ Dal 30 giugno al 25 luglio, il Comune rinnova il suo impegno concreto nei confronti dell’infanzia e delle famiglie. Il Progetto Zeus Estate è un’azione educativa, sociale e ricreativa che unisce qualità, accessibilità e una profonda attenzione alle fragilità. ” Il progetto si articola in due turni distinti, ognuno della durata di due settimane: il primo dal 30 giugno all’11 luglio, e il secondo dal 14 al 25 luglio. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Al via il Progetto Zeus Estate 2025: attività ludico-ricreative e inclusive per i più piccoli”

In questa notizia si parla di: progetto - zeus - estate - baronissi

: ` Domani, mercoledì 4 giugno alle ore 20, la poetessa afroamericana Devorah Major sarà protagonista a Baronissi presso Casa della Poesia, per una performance nell’ambito Vai su Facebook

Baronissi (SA) – Al via il Progetto Zeus Estate 2025; Baronissi: l’estate dei ragazzi al via con il progetto Zeus; BARONISSI. IL COMUNE ORGANIZZA IL PROGETTO ZEUS PER L’ESTATE.

Baronissi (SA) – Al via il Progetto Zeus Estate 2025 - Il Comune di Baronissi annuncia l’apertura delle iscrizioni al “Progetto Zeus Estate 2025”, un’importante iniziativa estiva pensata per i bambini dai 6 ai 12 anni residenti sul territorio comunale. Si legge su irpinia24.it

“Vivi Baronissi”, parte il programma di eventi per l’Estate 2025 - Baronissi si prepara a vivere un’estate intensa, partecipata, costruita con il territorio e per il territorio. Secondo zon.it